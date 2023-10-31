許多人閒暇時喜歡釣魚，但要讓魚上鉤並非容易的事，包括水域環境、魚餌、收竿技巧等都會影響漁獲量，近日網路上流傳一段影片，只見釣鉤明明就在魚群嘴邊，但牠們就像是成精了一樣，在填飽肚子之餘又能巧妙避開，讓不少網友看了嘖嘖稱奇。

根據微博上瘋傳的影片顯示，有釣客透過攝影機記錄魚群覓食的驚奇畫面，只見魚鉤上掛著一坨魚餌，隨著魚餌粉末在水面下溶解，附近魚群紛紛上前覓食。不過這些魚卻相當精明，儘管鐵鉤近在嘴邊，但牠們依舊能巧妙避開，大口吃著漂散的魚餌，完全沒有上鉤。

雖然影片最後還是有一隻魚咬下魚餌上鉤，但這幕難得捕捉到的景象仍讓網友看了嘖嘖稱奇，紛紛留言直呼「幾代魚的經驗了」、「牠們都已經掌握人類釣魚的手法了嗎？」、「這影片不能給其他魚看到」、「該影片已經納入魚類安全警示教育」。

另外也有專業網友解釋，關鍵在魚餌沒有黏在魚鉤上，加上大頭鰱主要是靠吸食，如果只有一條魚的話通常不會輕易上鉤；反之若是出現魚群搶食狀況，就容易降低戒心。