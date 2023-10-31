澳洲一名42歲農民日前在農場進行日常工作，收拾飼料桶時，發現底下竟藏有一大窩獵人蛛，正緊密地聚在一起，讓農民瞬間嚇一大跳，直言從未看過這樣的畫面，影片在網路上曝光後引發熱烈討論，網友們也都驚訝不已，害怕直呼「如果我在現場會原地去世」。

根據《奇摩新聞》報導，新南威爾斯州（Central West NSW）的42歲農民哈頓（Patrick Hatton）日前在自家的哈頓維爾農場（Huttonvale Farm）進行日常工作，當時他正準備回收準備給動物的飼料桶，裡面還留有一點糖水，未料一把桶子拿起來，就看見數量眾多的獵人蛛（Huntsman Spider）在下方抱成一團，讓他頓時嚇一大跳。

哈頓受訪表示，「這個畫面讓我很震驚，因為我一直在小心提防蛇，牠們今年似乎很常出沒，還有小心老鼠，我最害怕的就是老鼠。」結果最後卻是意料之外的「訪客」揪團上門，哈頓至今仍有些心有餘悸，「我真的從未見過這樣的事情。」

事後哈頓將「獵人蛛開狂歡派對」的影片分享到TikTok上，才發布短短一天，觀看次數就超過38萬，大家看到畫面後都忍不住驚呼，「我從出生到現在住在澳洲33年了，從來沒看過這種狀況，如果我在現場會原地去世」、「老兄，你擅闖了牠們的聚會，進去之前至少先敲個門吧」、「我真的沒看過這麼多成年的獵人蛛聚在一起，到底發生什麼事了？」、「這些小傢伙正在相互擁抱」。