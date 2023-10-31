位於北非的突尼西亞有一名23歲男子出於不明原因，竟將6公分的釘子插進睪丸，一度因為太過羞恥，拖了2天才就醫。好在男子雖然傷勢嚴重，但並未對睪丸造成永久性損傷，不過因診斷罹患思覺失調症而被轉介到精神科尋求治療。

根據英國《鏡報》報導，醫學雜誌《泌尿學病例紀錄》（Urology Case Records）刊登一起案例，內容提到突尼西亞一名23歲男子自稱在「幻象中的人」的指示下，將鐵釘插進睪丸，第一時間因為太過羞恥及尷尬並未及時就醫，直到2天後因為痛到受不了才前往醫院看診。

醫師指出，男子將長約6公分的釘子刺穿自己的睪丸，而釘子的碎片則卡進骨盆關節處，醫療團隊緊急手術將異物取出，並移除死皮組織，同時替男子施打破傷風疫苗。醫師表示，雖然男子傷勢嚴重，但刺穿的傷口並未對睪丸造成永久性損傷，術後一天便出院休養。不過因為有思覺失調的症狀出現，隨即轉介到精神科，精神科醫師診斷確定他患有嚴重的精神問題，因此開立相關藥物接續治療。

事實上，思覺失調症會產生一系列不同的心理狀態，患者可能會出現無法區分現實和內心想法，除了妄想之外，還會出現幻覺、言語混亂的症狀。負責治療的醫療團隊則指出，「部分思覺失調患者會在口腔或是直腸內插入異物，但是我們從未看過將異物插入睪丸的案例。」