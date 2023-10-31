唐玄宗的兒子壽王李瑁娶了楊玉環後，夫妻倆個性差異大，感情並不和睦，直到唐玄宗的寵妃武惠妃過世後，他竟愛上兒媳婦楊玉環，為了可以納她為妃，便讓楊玉環先出家當道士恢復自由身，以免被人說閒話，不過為何不是當尼姑，其實與3原因有關。

大陸陝西師範大學歷史文化學院王雙懷教授提到，唐玄宗和寵妃武惠妃生下壽王李瑁，兩人對孩子寵愛有佳，李瑁17歲時到了適婚年齡，唐玄宗和武惠妃從洛陽四大家族中挑選兒媳婦，當時寄宿於叔叔家的楊玉環被選上，舉辦完婚禮回到長安後，楊玉環就住在李瑁的官邸，所以唐玄宗與楊玉環其實一開始都沒交集。

此時武惠妃希望李瑁能成為皇太子，用了許多招數都沒有用，最終抑鬱而終，武惠妃死後，壽王李瑁就失寵了，楊玉環的地位也下降，而李瑁與楊玉環個性截然不同，因此夫妻倆關係越來越差。開元二十八年，唐玄宗帶妃嬪前往華清宮沐浴，步入更年期的他脾氣越來越糟，宦官高力士就想到能歌善舞的楊玉環，希望她來逗唐玄宗開心。

當時楊玉環正準備出家當道士，便穿上道士服前往，唐玄宗見此幕相當不捨，於是賜了件衣服給她，看到打扮後的楊玉環心動不已，不久就要求她進宮，因為他當時想發展樂舞事業，楊玉環是最佳人選，楊玉環不敢拒絕，又礙於兩人是公公與兒媳婦的關係，提議出家當道士，宣告她與李瑁的婚姻關係結束，已恢復自由身，之後就被唐玄宗納為妃子。

而為何不當尼姑？王雙懷則解釋，楊玉環擁有烏黑秀髮，唐玄宗認為剃了太可惜，此外當尼姑還俗較麻煩，而且出家時需經過儀式，反觀女道士則不同，依舊能過正常人生活，最後一原因是與她的祖母武則天有關，因為武則天信仰佛教，唐玄宗不想與祖母一樣，因此選擇信奉道教，楊玉環成為道士也就符合唐玄宗的宗教觀念。