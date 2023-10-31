美國阿拉斯加州附近海域近日出現一頭座頭鯨，身上纏繞重達300磅（約136公斤）蟹籠及巨型繩索，導致牠無法自由游動，只能順時針繞圈，不斷發出呼救聲，受困時間長達3天，所幸救援人員及時發現，幫座頭鯨切斷繩索，牠才得以恢復自由。

根據《衛報》報導，阿拉斯加州兩名居民在古斯塔夫（Gustavus）水域，發現一頭受困的座頭鯨（humpback whale），拖著兩個浮標，並發出不尋常的聲音，困在原地難以自由移動，美國國家公園管理局（National Park Service）接獲通報後，趕緊前往現場調查。

從無人機收集到的照片顯示，座頭鯨大約3至4歲，被300磅（約136公斤）的蟹籠及450英尺（約137公尺）巨型繩索困住至少3天，救援人員先是了解繩索纏繞狀況，並模擬該如何解救鯨魚，救援專員夏普（Fred Sharpe）表示，繩索纏繞狀況很複雜，其中一條線穿過鯨魚的嘴巴，又繞到牠的尾部形成繩結，似乎非常難受，讓人看了相當心疼。

救援人員花了好幾個小時，才順利割開繩子，參與此次救援行動的鯨魚生物學家加布利埃爾（Chris Gabriele）提到，當他們切開纏繞在鯨魚嘴部與尾巴的繩索時，情況才開始好轉，每割開一段繩索，鯨魚活動力就越來越強，最終成功返回大海。