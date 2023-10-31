國外一名女子的父母在十幾年前收編了一隻小貓，未料日子一天天過去，貓咪的體型卻幾乎沒有變化，儘管今年已經是13歲的老貓，看起來還像是幼貓一樣嬌小，讓一家人困惑不已，後來才得知，原來貓咪得了一種名為「侏儒症」的遺傳性疾病，所幸沒有帶來負面影響，貓咪的身體非常健康。

根據《The Dodo》報導，國外一名女子梅莉娜瓦內（melinaavane）的父母在十幾年前收養了一隻被建築工人救出的小貓，並替牠取名為「弗朗西斯（Francis）」，當時牠的體型和拳頭差不多大，一家人都希望牠能平平安安、快快樂樂地長大，未料日子一天天過去，弗朗西斯卻像停在被收編的第一天一樣，體型幾乎沒有變化，看起來仍是一隻小貓。

後來一家人才得知，原來弗朗西斯得了一種遺傳性疾病「侏儒症」，所以儘管今年已經是隻13歲的老貓了，外表看起來還是和幼貓一樣，不過幸運的是，侏儒症並沒有為牠帶來負面影響，梅莉娜瓦內表示，弗朗西斯不是什麼品種貓，除了身材嬌小了一點，只不過是一隻健康的普通貓咪，「我猜牠可能不知道自己有多與眾不同。」

弗朗西斯雖然小巧可愛，膽子卻很大，梅莉娜瓦內家中經常有被救援的動物，「弗朗西斯知道自己是這個家的老大，牠對大狗沒有任何恐懼，還很喜歡擁抱牠們。」除此之外，弗朗西斯和大部分老貓一樣，生活步調緩慢，「牠每天只想吃飯、睡覺和抱抱，是我看過最酷的貓。」