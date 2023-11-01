近日一張大麥町犬「頹廢盤腿坐」的照片在大陸網路上流傳，乍看之下十分逗趣可愛，但仔細觀察就能發現，狗狗維持這個坐姿，是因為脖子上綁著的鐵鍊太短，導致牠的活動範圍受限，甚至無法趴下休息，讓網友們看了心疼不已。

這段影片由微博帳號「萌寵真治癒」分享，畫面中可以看到一隻大麥町犬坐在貨車後方的地上，牠的坐姿卻和一般的狗狗不一樣，不是蹲坐而是兩條後腿彎曲，呈現類似於盤腿坐的姿勢，而牠的表情冷漠淡然，有些頹廢的模樣乍看之下十分逗趣可愛。

但是仔細觀察就能發現，大麥町犬會盤腿坐的原因，其實是因為綁在牠脖子上的鐵鍊太短了，導致牠的行動範圍受到限制，甚至沒辦法趴下來休息，頭部和上半身被迫直挺挺地立著，只能以這種不舒服的姿勢坐在地上。

照片在網路上曝光後，不少人都感到心疼不已，紛紛留言，「但凡是個人都會換位思考一下，毛孩落在不同人的手裡，命運各不相同」、「主人太缺德了，不配養動物」、「這已經是虐待動物了」；另外有網友注意到，貨車上還有另外幾隻包含德國牧羊犬在內的大型犬，懷疑牠們的主人其實是個「狗販子」，並且相當擔心這些狗狗的安危。