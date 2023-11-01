美國舊金山一名男子開車行經市中心時，在路邊看見一名幾乎全裸的粉髮女子，正跪趴在路邊的消防栓前，利用漏出來的水洗澡，從畫面中可以看到，女子忘我地搓洗身體，甚至還自備沐浴乳，完全不在乎其他人的眼光，離譜的影片曝光後引起網友熱烈討論。

美國網友「@powellmarket415」近日在社群平台X（舊稱推特）分享一段影片，當時他開車經過舊金山市中心時，看見一名幾乎全身赤裸的粉髮女子，跪趴在路邊的消防栓前面，利用漏出來的水洗澡，甚至還自備沐浴乳，從畫面中可見，女子時而搓洗背部，時而抬起腿沖洗下體，完全不在乎其他人的眼光。

原PO對眼前這幕震驚不已，在X上發文表示，女子於寒冷的天氣裡在大街上洗澡，不但私密處被人看光光，還公然裸體、破壞消防栓，「我的車上還有孩子們，全都未滿7歲。不幸的是，他們在舊金山市中心的街道上目睹了這種痛苦。」並稱自己已經在舊金山住了20年，如今卻開始考慮是不是應該搬家。

影片曝光後很快引發熱議，大部分網友都十分傻眼，紛紛批評女子的行為，「她居然還知道要戴著口罩」、「有錢染頭髮，沒錢找個地方洗澡？」，但也有人認為這與當地的經濟、社會問題有關，「如果她無家可歸，又該怎麼洗澡呢？」、「真正令人痛苦的是，沒有任何人來幫助像她這樣的人」。