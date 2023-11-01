動物之間也有真摯的友情！國外一名網友近日捕捉到神奇畫面，一條蛇正在垂直的牆面上獵捕獵物，身體緊緊纏繞住一隻壁虎，未料下秒壁虎的同伴趕到現場救援，和蛇展開一場激烈大戰，面對蛇猛烈的攻擊都沒有退縮，最終成功救出同伴，英勇的行為獲得網友稱讚。

This lizard went on a rescue mission to save his friend pic.twitter.com/82Qx1xHh6A — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) October 31, 2023

根據《News18》報導，這段影片由X帳號「Nature is Amazing」分享，一條金花蛇（Chrysopelea）攀爬在垂直的牆面上，身體緊緊纏繞住一隻壁虎，打算等牠窒息死亡後吞食，未料下秒壁虎的同伴趕來現場救援，金花蛇發現威脅靠近，先發制人地發動攻擊，以極快的速度四度狠咬壁虎的頭部。

但壁虎並未就此退縮，仍持續在金花蛇身邊打轉，等到足夠靠近且時機成熟，趁著金花蛇把頭伸過來攻擊之時，迅速咬住牠的身體，雙方瞬間扭打在一起，金花蛇不斷甩動，好不容易才讓壁虎鬆口，但下一秒又被咬住腹部，金花蛇無力地鬆開了糾纏著獵物的身體，最終和壁虎雙雙從牆壁上墜落。

壁虎拯救同伴的英勇行為讓網友們大開眼界，影片發布才短短一天，就吸引超過1180萬觀看次數，大家忍不住驚嘆，「向冒著生命危險拯救朋友的壁虎致敬」、「希望我們都能擁有一個像這隻壁虎一樣的朋友」、「這才是真正的友情」、「我想知道牠摔下去以後還活著嗎？」、「患難見真情的朋友才是真正的朋友」。