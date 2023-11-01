七鰓鰻擁有布滿尖牙的吸盤嘴，因而被稱作「吸血鬼魚」。大陸科學家在東北化石層中，發現兩具距今1.6億年侏儸紀時代的七鰓鰻化石，其中一具還是目前為止發現體型最大的化石，長約64.2公分，牠們的口腔中長滿尖牙，說明早在當時七鰓鰻就已經有食肉習慣。

Flesh-eating 'killer' lampreys that lived 160 million years ago unearthed in China https://t.co/NR4tbIfQSy — Live Science (@LiveScience) October 31, 2023

根據《Live Science》報導，大陸科學家在東北的化石層中，出土了兩具距今1.6億年且保存完好的七鰓鰻（Lamprey）化石，並在10月31日將研究結果發布在科學期刊《自然通訊（Nature Communications）》。七鰓鰻是現存的無頜類脊椎魚形動物之一，長有布滿尖牙的吸盤嘴，用以抓住獵物並吸食血液及其他體液，不過七鰓鰻早在3.6億年前古生代的泥盆紀就已存在，因此又被稱為「活化石」。

這次大陸科學家發現的七鰓鰻化石可追溯至中生代的侏儸紀，距今約2.01億到 1.45億年前，化石保存完好，具有完整的進食結構，其中一具化石是迄今為止發現體型最大的，長約64.2公分，但仍比現存的七鰓鰻還小，比如海七鰓鰻可長至120公分，太平洋七鰓鰻則可長至85公分。

研究報告指出，最古老的七鰓鰻化石不但體型嬌小，牙齒也又小又簡單，顯示當時牠們並不是捕食性（Predatory）或寄生性（Parasitic）動物，而是以藻類為食。不過這次發現的七鰓鰻化石長了滿嘴尖牙，口腔構造與現存的澳洲囊口七鰓鰻十分相似，說明早在1.6億年前，七鰓鰻就有食肉習慣，這可能也是導致牠們體型逐漸增大的原因。