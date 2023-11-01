在傳統的婚嫁習俗中，女兒出嫁時娘家都會準備金錢、家具等物品，作為嫁妝帶到夫家，然而在清朝末年，廣東地區出現了「棺材嫁妝」的習俗，而且公婆收到後，竟不認為不吉利或觸霉頭，還比收到錢更開心，主要是因為當時棺材非常昂貴，而且有「新郎升官發財」的寓意，所以公婆反而會認為媳婦很有孝心。

根據《梨視頻》報導，清朝末年的廣東一帶，有把棺材當作嫁妝的習俗，並且等公婆過世後真的會使用，神奇的是，收到這麼「觸霉頭」的嫁妝，公婆居然不會生氣，反而還比收到錢更開心。

因為當時棺材是一種奢侈品，一般家庭想要買一口棺材，幾乎要花光家中所有財產與積蓄，加上古人十分重視「身後事」，所以婆家不但不會覺得不吉利，反而還認為媳婦很有孝心，除此之外，棺材與「官財」諧音，有「新郎升官發財」之意。

另外在浙江一帶則有把喪服當作嫁妝的習俗，等到公婆過世後舉行喪禮時，媳婦就會穿上這身喪服。這個習俗主要受當地的風俗影響，公婆去世時，男方家因為將媳婦視作外人，所以不會替她準備喪服，娘家只能在嫁妝中提前幫忙準備好，讓女兒能向公婆表明孝心。