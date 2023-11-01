美國阿拉巴馬州近日發生一起詭異命案，當地某間房屋出售後，新屋主在打掃房子時，意外在院子裡發現一個「重到搬不動」的冰櫃，沒想到一打開來就有一隻人手從中掉出，裡面還藏有一具19歲少年的腐屍，嚇得屋主立刻報警；警方介入後隨即逮捕死者的父母，兩人被指控犯下虐待屍體罪，目前全案仍在調查中。

New Alabama homeowners find dead 19-year-old man in backyard freezer, teen’s parents arrested https://t.co/pxeHTRFGHO pic.twitter.com/AoQyc0ddUf — New York Post (@nypost) October 31, 2023

綜合外媒報導，阿拉巴馬州一位民眾日前買下新房子，在打掃時發現院子裡有一台冰櫃，本來想要直接搬走，但不管怎麼用力都抬不起來，只能決定先把冰櫃裡的東西整理乾淨，未料新屋主一打開冰櫃，就看見一隻人手伸了出來，裡面竟裝有一具腐屍，嚇得他立刻打電話報警。

警方介入調查後，確認冰櫃內死者的身分為19歲少年洛根（Logan Michael Halstead），據信已經死亡至少2個月，警方隨即逮捕了他的44歲父親麥克（Michael Shane Halstead）和43歲母親凱倫（Karen Tysinger Halstead），兩人同時也是這棟房屋的前租客，被指控犯下虐待屍體罪，目前被拘留在監獄中。

警長艾瑞克（Eric Blankenship）指出，洛根生前患有脊柱裂（Spina bifida）等疾病，目前遺體已經被送去驗屍，初步判斷他最早可能在7月至8月死亡，並在10月被放入冰櫃。然而麥克聲稱患有躁鬱症，不記得兒子的遺體為何會出現在冰櫃內，且作證妻子與這起事件無關，目前全案仍在調查中。