大陸江蘇一名8歲男童近日將一台藍寶堅尼當作「沙坑」，不斷在引擎蓋上堆沙子，導致車輛故障，須賠償1萬多元人民幣（逾新台幣4.4萬元），不過網友卻點出背後暗黑關鍵，吐槽車廠「賺很大」。

綜合陸媒報導，江蘇省蘇州市一名徐姓車主控訴，上月29日將要價新台幣4千多萬的藍寶堅尼停在一處生態園區的停車場內，事後卻發現引擎蓋上堆滿沙子，導致車輛故障。經調閱監視器發現是一名8歲男童所為，由於藍寶堅尼的特殊設計，沙子直接漏進引擎蓋內。

徐姓車主事後循線找到男童及其父母，男童承認確有此事，家長也允諾會負起後續維修費用；徐姓車主看在男童勇於認錯且家長態度良好的份上，也不願多做計較。至於車廠方面經檢查後認定，只需將沙子清理乾淨即可，不過費用仍高達1萬多元人民幣。

消息一出隨即掀起網友熱議，許多人對於高昂的維修費用感到詫異，認為藍寶堅尼當初在設計時應該沒有這麼不堪，特殊的引擎蓋設計一定有想過雨水漏進去的情況，若是換成沙子，或許只要使用強力氣槍或吸塵器便能解決，「錢真好賺！吸塵器、氣槍就搞定的事」、「泥沙能進得去內部不成？最多的做法拖回去，拿高壓風槍吹，進氣管有的就拆空氣格反過來吹，真那麼扯的話，就沒人去玩沙漠了」。