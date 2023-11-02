大陸遼寧一名65歲的趙姓婦人在8歲時就以養女的身分過繼到姨父家，分身乏術的她近年為了照顧外孫女，暫住在女兒家，於是便請鄭姓保母代為照料高齡88歲養父的日常起居，不料前陣子突然被鄰居通知養父已經過世，她緊急返家後發現養父已經火化，生前還和保母辦了結婚，將房產全數過戶給對方，讓她當場氣炸。

綜合陸媒報導，趙永秋8歲時以養女身分過繼到姨父家，因姨母無法生育，照顧雙親的責任全落在她身上，隨著女兒嫁到瀋陽，女婿又長期在外地工作，所以三不五時就兩頭跑。2020年8月分身乏術的她在親戚介紹下，認識鄭姓保母，於是將雙親交由對方照料。隔年3月養母去世，家裡剩下保母和養父，但她為了照顧外孫女，加上疫情的緣故便很少回家。

2022年6月趙女突然接到鄰居電話，得知養父已經過世，沒想到匆匆趕回老家後發現養父已被保母送去火化，且家中大門緊閉，怎樣也連絡不上保母。趙女無奈報警後才得知養父在死亡前6個月就已經和年齡相差38歲的保母結婚，房產也過戶到保母兒子名下，由於對方一直避不見面，以至於她到現在都還不知道養父葬在哪裡。

趙女控訴保母不僅霸佔養父的房子和喪葬費，更懷疑養父生前遭到保母操控，以結婚手續有瑕疵為由告上法院，希望藉此判定兩人婚姻無效。目前該案已正式開庭審理，但還未宣判。