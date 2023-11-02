古代封建社會，皇位的繼承被視作「國本」，一般遵循父死子繼、兄終弟及、傳男不傳女，以及立嫡立長等基本原則，即便是一代女皇武則天再怎麼寵愛小女兒太平公主，也沒想過將皇位傳給她。對此，大陸歷史學者指出，古代皇位傳男不傳女有2大現實考量，除了男尊女卑之外，還跟教育程度有關。

大陸歷史學者紀連海表示，古代皇位傳男不傳女，太子之位必須是兒子才能繼承，就連一代女皇武則天也沒想過要將皇位傳給備受寵愛的太平公主，背後有2大現實考量，首先皇位的傳承被視作國本，是維繫封建社會的核心，在男尊女卑的父權社會中，女性沒有獨立的人格和社會地位，講究「三從」，意即在家從父、出嫁從夫、夫死從子。

按照古代宗法習俗，女子出嫁就是夫家的人，即便再尊貴的天之嬌女也是如此，因此皇帝若是傳位給女兒，等同於將天下江山拱手讓人，就算皇帝願意，其他宗室貴族與文武百官也會群起反對，畢竟「社稷為重，君為輕」，事關江山社稷又豈能兒戲。

再者，男女所接受的教育全然不同，古代講究「女子無才便是德」，而男性需學習四書五經及六義等，因此女子本身就不具備治理江山的知識水準。

紀連海直言，客觀現實加上根深蒂固的男尊女卑思維，導致就算是一代女皇武則天也沒想過要立太平公主為「皇太女」，畢竟古代女子即便身分再高貴，也還是逃不過被壓迫的命運。更遑論公主享盡榮華富貴，身上也背負著皇家使命，古代帝王為了鞏固邊境，會與少數民族首領進行政治聯姻，而公主就是「和親」下的犧牲者。