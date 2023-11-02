Girl, 12, was unable to wear shoes and struggled to walk due to giant big toehttps://t.co/VMqdmf0K7hhttps://t.co/VMqdmf0K7h — The Sun (@TheSun) November 1, 2023

馬來西亞一名12歲少女因為罹患罕見疾病，導致右腳趾異常腫大如「浩克」，且症狀隨著時間不斷惡化，最終在醫療團隊建議下進行截肢，好在術後復原狀況良好，少女終於能穿鞋行走。

綜合外媒報導，馬來西亞一名12歲少女先天罹患「脂肪瘤性肥大症」（Macrodystrophia Lipomatosa， ML），導致右腳大拇指和第二腳趾的骨骼、肌肉和神經異常擴張，隨著年紀漸長，足部畸形也不斷惡化，讓她幾乎難以穿鞋和走路，於是父母才趕緊將其送醫治療。

醫療團隊檢查確認少女的右腳大拇指、食指蹠（ ㄓˊ ） 骨內側及外側周圍有脂肪組織堆積，並延伸到腳內側足弓，於是決定進行重建手術，並在保留少女足部功能的前提下移除多餘組織，好在少女術後復原狀況良好，且能自在穿鞋行走。

脂肪瘤性肥大症的特徵是部分肢體過度生長、下肢輕微偏斜，而過度生長的區域主要由脂肪組織組成，也可能涉及其他組織成分。2021年印度一位出生8個月大的女嬰也患有相同疾病，是首例10根腳趾都發病的患者，由於在當時情況太過罕見，甚至無從找出最佳治療方案。