美國佛州一名飛行員駕駛輕型飛機時意外墜落在一處滿是鱷魚的沼澤中，根據網路上瘋傳的畫面顯示，當時男子受困在墜毀的飛機上，由於環境惡劣，一度讓救援人員傷透腦筋，好在男子苦撐9小時後終於順利被救出。

綜合外媒報導，佛州一名飛行員在萬聖節當天凌晨4時左右，駕駛一輛輕型飛機意外墜落在布勞沃德郡（Broward）一處沼澤地，雖然當下他立即向警方求助，但因為飛機墜毀在沼澤正中央，讓救援直升機無法降落，加上水面下還有鱷魚環伺，環境相當惡劣。

根據網路上瘋傳的畫面顯示，該名男子腳上有傷，並且坐在即將沉沒的半片機翼上，由於受困在沼澤中央，讓救援人員一度傷透腦筋，邁阿密戴德郡（Miami Dade）消防隊隊長博爾赫斯（Andy Borges）表示，男子所在的位置很難以氣墊船靠近，最後只好派出一位消防人員懸吊在直升機上，以垂降的方式將男子救出。

博爾赫斯指出，男子在沼澤中受困長達9小時，又要擔心附近鱷魚環伺，好在除了腿部受傷和些微脫水之外，身體並無大礙，獲救後已被帶往當地醫院治療，至於事故原因還在調查當中。