EXCLUSIVE: 7NEWS has obtained exclusive video of a monster white pointer minutes after it mauled a surfer at Granite Rock, south of Streaky Bay. The latest in 7NEWS Adelaide at 6pm | https://t.co/ZayjP2JYZK #7NEWS pic.twitter.com/2norrEBxen — 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) October 31, 2023

澳洲一名55歲男子衝浪時慘遭大白鯊攻擊並拖入水中，當場被活吞啃咬下肚，警方獲報後立即展開大搜索，雖然最終未能尋獲遇難者遺體，卻意外拍攝到鯊魚巨大的身影在海底悠游。

綜合外媒報導，這起事件發生在南澳州（South Australia）斯特里基灣（Streaky Bay），10月31日有多名衝浪者進行水上運動，不料一名55歲男子突然遭到身長約4.5公尺的大白鯊衝撞攻擊。70歲目擊者布羅菲（Ian Brophy）指出，鯊魚咬住遇難者後立即將其拖入水中，接下來1、2分鐘什麼動靜也沒有，到處都是血，「我看到他在海浪中，而鯊魚把他的身軀含在嘴裡，幾分鐘後就不見蹤影…我想，牠把他整個人都帶走了」。

當地居民舒莫克（Jeff Schmucker）表示，當下騎著水上摩托車幫忙搜索，很快就看見一隻「像轎車一樣長」的大白鯊，但不確定是否就是元凶；此外他也發現一塊衝浪板殘骸，上面留有巨大咬痕。警方獲報後立即派出船隻及直升機展開海空大搜索，雖然仍未尋獲遇難者遺體，但在短短一瞬間疑似拍到「肇事鯊魚」出沒在附近。

事實上這已經是澳洲近2個月內通報的第2起鯊魚攻擊事件，早在上月2日上午7時許，64歲的庫克（Pam Cook）在南澳海灘港（Beachport）游泳時突遭大白鯊攻擊撕咬，所幸被身邊遊客緊急拉上岸並火速送醫救治，儘管身上布滿齒痕，但因為沒有傷及動脈而撿回一命。