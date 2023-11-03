英國蘇格蘭一名女子伊馮（Yvonne Hydes）收到一個洋娃娃後，家裡就怪事不斷，不僅家具被移動好幾次，愛犬也因恐懼而顫抖，最後她決定將娃娃轉送給超自然愛好者，但詭異現象依舊存在，直到改放在汽車後座，生活才逐漸平靜下來。

綜合外媒報導，伊馮收到洋娃娃後家裡就不得安寧，不僅時不時就出現腳步聲及敲門聲，家具還被移動好幾次，就連鐵齒的丈夫也隱約感到不對勁，更可怕的是愛犬經常對著娃娃吠叫，甚至因為恐懼而顫抖。

不堪其擾的伊馮後來將娃娃放進汽車後車廂的垃圾袋內，但開車途中仍持續聽到敲擊聲，直到重新將娃娃放到汽車後座，詭異聲音才停止，「我朋友根本不知道這個娃娃的存在，但我們都在車裡都聽到了3聲敲門聲」。

由於發生太多靈異事件，伊馮便將娃娃轉送給超自然熱愛者的好友大衛（David McCabe），但詭異的狀況並沒有消失，「他告訴我，他當時正在廚房洗碗，也就是鋼琴旁邊的房間裡，卻突然聽到敲門聲，他當下以為是鄰居，然後才想起洋娃娃就在那裡」。

對此，蘇格蘭一間抓鬼公司對娃娃進行調查，聲稱娃娃裡附著一位叫做泰瑞莎（Theresa）的年輕靈魂，本質並不壞，只是有些調皮；此外，大衛店裡一位會通靈的客人也透露，泰瑞莎喜歡搭伊馮跟大衛的車去不一樣的地方參加活動。

伊馮在得知泰瑞莎並非惡靈後，決定先將泰瑞莎留下，放在汽車後座，奇怪的是自從這麼做後一切都歸於平靜。不過伊馮也坦言，若再有詭異的情況發生，會把洋娃娃埋葬或以匿名的方式寄去慈善商店，「我絕對不會再帶她回家」。

'Creepy doll was scaring me so I put it in the boot - then I heard knocking' https://t.co/no92G6jDDI pic.twitter.com/XAf1zb4FDd — The Mirror (@DailyMirror) October 31, 2023

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