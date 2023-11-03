國外一名36歲男子在南非波札那（Botswana）一處國家公園，撞見鬣狗交配到一半突然「馬上風」，當場倒地昏厥，突如其然的轉折讓在場目擊者也忍不住笑出聲。

根據《Latest Sightings》報導，36歲的旅遊公司總監卡爾登史密斯（Calden Smith）帶團前往波札那喬貝國家公園（Chobe National Park）觀賞野生動物時，沿著水路看見兩隻鬣狗十分躁動，仔細一看原來是雄性鬣狗急於求歡，最終雌性在半推半就下逐漸屈服。

不過由於鬣狗屬於母系社會，雌性不僅在等級上比雄性佔上風，體型也大得多，所以當畫面中的雄性鬣狗試圖騎上對方時顯得十分吃力，動作也相當滑稽，即便如此，雄性鬣狗最終也得償所願。不料就在牠嗨到一半時竟突然「馬上風」，四肢僵直倒地昏厥，雌性鬣狗則愣在原地一頭霧水。

史密斯表示，當下所有團員都忍不住笑出聲，「這實在是太搞笑了！對於男性來說，我不確定是否可以稱之為成功的結局」。

事實上這樣的景象相當罕見，因為鬣狗通常會尋找安靜的區域進行交配，畫面中的鬣狗卻在毫無遮蔽的地方性交，一旦遭受攻擊恐來不及反應。