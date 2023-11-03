越南一名靈姓女子在大婚前發現未婚夫落跑，加上自己早已懷孕，擔心父母遭到左鄰右舍和親友指指點點，於是轉而尋求「新郎租賃服務」，並找來兩位假公婆，讓婚禮順利進行。父母得知後雖然心疼不已，但仍咬牙答應完成這場婚禮。

根據越南媒體《vietnamnet》報導，29歲的靈姓女子5年前到胡志明市的工業區上班，結識男友後就展開同居生活，不久前意外懷孕，讓還沒準備好當父母的兩人驚慌不已，男友更多次要求墮胎，然而每當她抵達診所門口就打退堂鼓。

為了說服男友結婚，靈女軟硬兼施，最終男友同意前往靈女家與女方家長見面，並告知懷孕的事實。靈女父母聽聞此事後只好無奈接受，也因為男友家住得比較遠，所以便跳過訂婚儀式，打算舉辦一場簡單的婚禮，「我的父母接受了這一切，我祖父母也同意我嫁給他，儘管他們從未見過我未婚夫的父母」。

隨著婚禮倒數，靈女卻聯絡不上未婚夫，租屋處甚至早已退房，驚覺被拋棄的她感到羞辱、背叛，但一想到肚子裡的孩子和住在鄉下的父母，以及家人為婚禮所做的準備，「我不能讓父母因為我自己的錯誤而受到更多的羞辱，所以在好朋友的建議下選擇了新郎租賃服務」。

靈女最終花了5000萬越南盾（約新台幣6.5萬元），聘請一位擁有10年經驗、大2歲的男子假扮新郎，以及兩位假公婆，不過婚禮前夕，靈女家人依舊察覺到異狀，得知原因後雖然傷心欲絕，仍咬牙答應配合，在婚禮上笑著與前來祝賀的親友寒暄。靈女傷心表示，家人對她很愧疚，擔心鄰居和親戚問及女兒的婚後生活，也逐漸減少往來，若有人進一步追問則是閉口不談。