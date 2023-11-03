史書記載漢朝以前，人們用餐時都是將臀部放在兩腳的腳跟上，跪坐著吃飯，就算再累也不能換姿勢，之所以這麼拘謹，其實是為了避免走光，因為當時穿的是「開襠褲」，一不小心就會露點。

根據《搜狐網》報導，有別於兩腿伸直的「箕坐」和兩腳「盤坐」，古人們在正式場合下，都是將臀部放在兩腳的腳跟上，以跪姿的方式坐下，就連吃飯也是跪坐著吃，之所以這麼拘謹是因為當時還沒有所謂的「褲子」，人們不分男女下身穿的是「裳」，也就是裙子，裡面空無一物，大風一吹就是一陣涼颼颼。為了避免走光和不雅，就只能採跪坐的方式，再累也不能換姿勢。

到了春秋時期，古人禁不住寒風刺骨，擔心腿部受寒，「褲子」這才因應而生，不過那時的褲字寫作「袴」，充其量只是在小腿上套個套筒，沒有褲襠，因此重要部位依然處於鏤空狀態。

東漢以後褲襠才被設計出來，並在魏晉南北朝逐漸普及，宋朝人也因為有了「連襠褲」而習慣在椅子上吃飯，再也不用擔心走光。