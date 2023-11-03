作為歷史上最後一個封建王朝，清朝的集權統治達到巔峰，照理說官銜愈高，權力地位也就愈高，然而卻有一個特殊官職雖說名列一品官銜，等級比總督還高，但實權卻比不上區區一個知府。

根據《搜狐網》報導，隨著皇權日益集中和官僚體系逐步完善，清朝有一個十分憋屈的職務是「提督軍務總兵官」，簡稱提督，屬於高級武官之一，名列一品官銜。照理說提督應該享有極高的權力，但不僅沒有實權還到處受人掣肘。

其實清朝一開始也曾設置15名提督，尤其是九門提督掌握著京城內外精兵，雍正皇帝能順利繼位，就是得到九門提督隆科多的支持，不過也因為提督權力過大，引起統治者不滿，因此悲劇也隨之而來。

雍正登基後，提督專管軍事的職權被削除，職務漸漸落到總督、巡撫手上，而提督作為一品大員還要受總督這些二品官的監督，甚至就連過往能直接與皇帝對話的權力也漸漸作廢，到後來就是一個閒職而已，雖然掛名在一品，但沒有實權。

事實上皇帝之所以這麼做，就是為了削除提督的軍事權力，避免地方擁兵自重，採用明升暗降的方式，表面上給予他們最高的榮譽，實際上將其踢出權力中心，靠著底下官員互相牽制，防止政權遭到挑戰。