兩個人在一起，愛到濃烈時，難免會有一些親暱舉動，不過大陸一對新人在眾人見證下親吻時的反應卻令人難以理解，只見新郎親完後立刻大力擦嘴，新娘也跟著乾嘔，出乎意料的舉動逗笑台下賓客。

大陸微博瘋傳一段結婚影片，畫面中可見，重慶一對新人舉行婚禮時，站在台上接受賓客的祝福，並且在司儀和與會來賓的鼓動下接吻，不料浪漫只停留在上一刻，新郎親完後立即轉身面對來賓，接著用力地擦了幾下嘴巴；無獨有偶，新娘當下也摀嘴往反方向小咳了一下，疑似是在乾嘔。

如此煞風景的一幕讓台下賓客猝不及防，瞬間哄堂大笑，就連新郎本人也笑了出來，唯獨前方攝影師愣在原地，不知如何是好。影片曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「這不是互相嫌棄是什麼」、「你們真的自願結婚的嗎」、「以後日子怎麼過啊」、「誰都不吃虧，你不給我面子，我也不給」。

對此，新郎妹妹解釋，影片是無意間拍到的，原本想紀錄浪漫的一刻，沒想到卻突然爆出意外插曲，但她也澄清哥哥是因為嘴巴沾到口紅，所以才會著急擦嘴巴，而嫂嫂也不是乾嘔，而是因為看到哥哥的反應而摀嘴偷笑，並非是口臭或互相嫌棄。