大陸一對夫妻結婚5年，一直努力求子卻始終無果，無奈之下到醫院檢查，醫生在丈夫的精液中卻找不到精子，進一步分析後發現，丈夫的性別其實是「女性」，只不過罹患了罕見疾病「46XX男性症候群」，所以不管外型、性徵都呈現為男性。

根據《澎湃新聞》報導，廣東廣州一對夫妻感情恩愛、作息規律，然而結婚5年卻遲遲沒有「愛的結晶」，眼見身邊不少朋友都已經有了孩子，夫妻倆有些著急，於是到醫院進行檢查，未料竟得知讓兩人晴天霹靂的消息，醫生在丈夫的體內找不到精子，進一步檢查才驚覺原來他其實是一名「女性」。

醫生透露，雖然丈夫的外表、生殖器官等都為男性，卻擁有「46，XX」的女性染色體，這是一種名為「46XX男性症候群」的先天性雙性遺傳疾病，在男性中發病率為2萬分之1。目前該疾病的治療方法仍在研究階段，如果患者有生育需求，只能透過人工授精等方式助孕。

無獨有偶，浙江溫州也有一對結婚8年的夫妻，兩人的感情很甜蜜，丈夫除了偶爾加班外，生活作息也很規律，卻一直無法如願迎來孩子，夫妻倆到醫院檢查，發現丈夫的精液裡面竟沒有精子，進一步分析才驚覺他其實是得了「46XX男性症候群」的女性，無論吃藥、治療都無法逆轉。