印度近日發生一起奪命事故，一對夫妻騎車外出購物，路上經過一處小巷，為了躲避對向來車，丈夫放慢了車速，未料下秒一塊巨石從天而降，後座的妻子聽到聲響抬頭查看，隨即跳車逃命，但丈夫並未察覺異狀，當場被活活砸死。

Horrible video shows portion of house collapses on couple in Haryana's Panipat. Husband died on the spot, while the wife and another person on the road suffered serious injuries. #Panipat #Haryana #ViralVideo #CCTV #CCTVVideo pic.twitter.com/jFCL99VWCQ — Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) November 2, 2023

綜合印度媒體報導，這起事件發生在哈里亞納邦（Haryana）的帕尼帕特市（Panipat），事發當天一名男子騎車載著妻子準備外出購物，從監視器畫面可以看到，當時他們行經一處巷弄，男子為了閃避對向來車而放慢速度，未料上方正在進行拆除作業的老舊陽台突然崩塌，妻子聽到聲響抬頭一看，立刻跳車逃命，但丈夫並未察覺異狀，下秒巨石就直接重砸在他的身上。

突如其來的意外造成現場一片混亂，妻子和路人看見男子被壓在碎石下方，急忙衝上前想挖出被掩埋的男子，但他的安全帽被砸碎，當場失去呼吸心跳。妻子因為及時閃避只受到輕傷，另外還有一名路人也受到波及，被巨石砸傷導致腿部骨折。

事後當地警方介入調查，發現墜落陽台所屬的建築，屋齡已達80年，不但老舊且狀況不佳，附近攤販也憤怒指出，是因為工人在拆除大樓時的疏忽，才導致這起悲劇發生。警方隨後也發表聲明，稱全案還在調查當中，希望盡快將肇事者繩之以法。