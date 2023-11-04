泰國捕蛇人員近日前往救援一條受困黏鼠板的眼鏡蛇，未料在救援行動開始以前，眼鏡蛇突然開始反芻，吐出一條體型比牠小一點的蟒蛇，捕蛇人員見狀興奮不已，解釋眼鏡蛇是為了吃下蟒蛇才被黏鼠板黏住，而蟒蛇也是為了吃下老鼠才中了陷阱，驚喜直呼「我幾乎沒見過這種情況。」

根據泰媒報導，泰國一名捕蛇人員近日接獲通報，前往一處民宅救援一條被黏鼠板黏住的眼鏡蛇，正當他準備動手替蛇除去身上的黏膠時，眼鏡蛇卻突然開始反芻，緩慢吐出一條體型略小的蟒蛇，讓捕蛇人員驚訝不已，並將這難得一見的畫面拍攝下來，分享到臉書上。

捕蛇人員表示，這不是單純的「蛇吃蛇」事件，最一開始是蟒蛇看到受困在黏鼠板上的老鼠，於是為了吃掉獵物也受困黏鼠板，之後又有一條眼鏡蛇經過，看到黏在上面的蟒蛇，同樣為了吃而被黏在板子上，曲折的情節讓捕蛇人員興奮直呼「我以前幾乎沒見過這樣的情況。」

等到眼鏡蛇吐完以後，救援人員用工具套住了牠的頭部，避免突如其來的攻擊，另一個人再在眼鏡蛇的身上塗抹植物油，以去除黏性極強的黏膠，最後順利幫助眼鏡蛇脫困，不過牠的身上仍有些微受傷，捕蛇人員將帶牠回去療傷，等到恢復了再交由相關部門處理。