近日一段影片在網路上掀起熱議，一隻猴子坐在樹幹上，隨後抓起掛在下方的眼鏡蛇，拿在手中當成玩具不斷把玩，甚至還調皮地張嘴，想要咬蛇的尾巴，整個過程眼鏡蛇都沒有太大的反應，也沒有做出任何攻擊性的舉動，罕見神奇的畫面讓網友全看呆了。

從影片中可以看到，一隻猴子坐在樹幹的交叉處，下方還有一條眼鏡蛇掛在細小的樹枝上，猴子先用腳碰了碰蛇的身體，下秒就直接徒手將牠抓起，像是玩具一樣把玩，甚至還抓住尾巴想要往嘴裡咬，而眼鏡蛇對於猴子冒犯的舉動，並沒有太大的反應，只是不斷搖擺著尾巴，試圖甩開纏人的猴子，但沒有再做更多攻擊性的舉動。

這段影片在網路上曝光後，很快就引發網友熱議，大家都對猴子的行為捏一把冷汗，「這實在太可怕了」、「猴子真的好大膽」、「眼鏡蛇居然沒有攻擊牠」；但也有眼尖的網友發現，猴子被一條鐵鍊綁在樹上，並懷疑眼鏡蛇是被人故意掛上去的，質疑這是一段為了吸睛而不顧動物安危所拍攝的影片，「可憐的猴子和蛇」。

不過猴子確實是聰明又愛搗蛋的動物，日前有國外遊客到峇厘島度假，手機卻被當地的野生猴子偷偷搶走，必須拿出兩個水果交換，猴子才終於心滿意足地歸還手機，十分熟悉交涉與以物易物的行為，讓網友看了都嘖嘖稱奇。