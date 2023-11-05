大陸微博瘋傳一段洪水暴發的影片，當牧羊人因為催促羊群上岸來不及逃生時，忠犬竟捨命救主，待牧羊人順利脫困，狗狗卻被水流沖走，好在最後被大石頭擋下，才幸運逃過一劫，畫面曝光後感動無數網友。

根據網路上瘋傳的影片顯示，當時洪水來得又猛又急，眾人在岸邊拚命呼喊牧羊老人趕快上岸，但老人擔心羊群被洪流沖走，著急地想將羊群趕上岸，一旁的狗狗也緊跟著幫忙趕羊，不料當羊群上岸後，老人因來不及逃而被大水沖走。

眼看主人身陷危險，狗狗奮不顧身跳進水裡咬著老人衣服，試圖穩重他的重心，好不容易老人終於順利脫困，但狗狗卻抵擋不住洶湧的洪水，轉眼被急流沖走，幸好最後被一顆大石頭擋下，才逃過一劫。

影片曝光後，至今累積逾38萬觀看數，網友全被狗狗捨身救主的英勇舉動給感動了，紛紛留言直呼「狗狗立大功」、「狗狗沒事真是太好了」、「不愧是人類最忠誠的朋友」、「給牠一口飯吃，牠就用生命陪你」，也有人表示幸好最後無論是羊、老人還是狗狗都平安上岸，過程算是有驚無險，是不幸中的大幸。