澳洲舒格洛夫水庫（Sugarloaf Reservoir）自然保護區出現驚奇一幕，讓不少遊客看了嘖嘖稱奇，原來是袋鼠群內竟然混入一隻綿羊，把自己也當成了袋鼠，跟著夥伴們在荒野上蹦蹦跳跳。據悉，這隻「間諜袋鼠」早在5年多前就逃家，沒想到竟成功融入袋鼠家庭，意外在網路上爆紅。

根據《The Dodo》報導，澳洲舒格洛夫水庫保護區有不少袋鼠出沒，不過近年來有許多遊客發現，袋鼠群內竟然混入一隻毛茸茸的綿羊，跟著袋鼠家族一起生活，愜意地在保護區奔跑跳躍，似乎把自己也當成袋鼠，成了另類焦點。

隨著越來越多人關注，也引起「Forever Friends Animal Rescue」動物救援組織的注意，並將牠從保護區帶了出來，還為牠取名為Sugar，推測牠至少在5年前就離家，沒想到竟神奇地融入袋鼠家庭。

不過綿羊不適合在野外生存，因為身上的羊毛大衣會變得又長又重，甚至可能危害生命安全。所幸Sugar剃毛後，經檢查並無大礙，身體出乎意料地非常健康，讓志工打趣笑說，「看來牠的袋鼠朋友把牠照顧得很好！」事後Sugar被帶到動物庇護所安置，與其他獲救動物生活在一起。