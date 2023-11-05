德國考古學家在一處前皇宮發現一對1000年前的夫妻遺骨，兩人並排埋葬在一起，考古人員根據丈夫的陪葬品推測，他們生前應該是當地的貴族，經濟狀況非常富裕，然而弔詭的是，丈夫的骨骸完好無損，妻子臉部卻遭人挖空，形成一個大凹洞，目前考古人員尚未解開妻子「臉部缺失」的原因。

Stunned archaeologists find woman buried beside her 'husband' 1,000 years ago with the top of her skull missing, prompting speculation her head was hollowed out...The lengths some guys will go through to stop err indoors nagging...even in the after life.https://t.co/uBGjSgPNEX — Truth-shall-set-you-free (@truth_you46674) November 3, 2023

根據《每日郵報》報導，德國考古學家在薩克森州（Saxony）艾斯萊本（Eisleben）的前赫爾夫塔皇宮（Royal Palace of Helfta）發現一對1000年前的夫妻遺骸，兩人呈現仰躺姿勢，並排在一起，其中妻子的身高約為5英尺（約152.4公分），丈夫的身高則略高一些，目前尚不清楚兩人是分別死亡後埋葬在一起，還是同時死亡。

考古學家比爾曼（Felix Biermann）透露，這對夫妻在生前應該十分富有，並且很可能是當地的貴族，考古人員在丈夫的身上發現一把刀、一條腰帶和一些官方人員的配件，比如將軍才會攜帶的裝備，「這些都被認為是權貴人士的物件。」

但不同於陪葬物豐富奢華的丈夫，妻子的墓地顯得有些簡陋，沒有任何財物陪葬，「她身上什麼都沒有，這實在很不尋常。」考古人員推測，這名妻子可能是虔誠的基督徒，「古代的基督教徒會避免和一些小物件下葬。」

然而更奇特的是，丈夫面部骨骸的完好無損，妻子的臉部卻明顯被人挖空，形成一個大凹洞，但關於妻子「顏面盡失」的原因仍是尚未解開的謎團，目前兩具遺骸都被運送至考古實驗室，相關人員正在試圖解開這對夫妻生前究竟經歷了哪些事情。