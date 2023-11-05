德國考古學家在一處前皇宮發現一對1000年前的夫妻遺骨，兩人並排埋葬在一起，考古人員根據丈夫的陪葬品推測，他們生前應該是當地的貴族，經濟狀況非常富裕，然而弔詭的是，丈夫的骨骸完好無損，妻子臉部卻遭人挖空，形成一個大凹洞，目前考古人員尚未解開妻子「臉部缺失」的原因。
根據《每日郵報》報導，德國考古學家在薩克森州（Saxony）艾斯萊本（Eisleben）的前赫爾夫塔皇宮（Royal Palace of Helfta）發現一對1000年前的夫妻遺骸，兩人呈現仰躺姿勢，並排在一起，其中妻子的身高約為5英尺（約152.4公分），丈夫的身高則略高一些，目前尚不清楚兩人是分別死亡後埋葬在一起，還是同時死亡。
考古學家比爾曼（Felix Biermann）透露，這對夫妻在生前應該十分富有，並且很可能是當地的貴族，考古人員在丈夫的身上發現一把刀、一條腰帶和一些官方人員的配件，比如將軍才會攜帶的裝備，「這些都被認為是權貴人士的物件。」
但不同於陪葬物豐富奢華的丈夫，妻子的墓地顯得有些簡陋，沒有任何財物陪葬，「她身上什麼都沒有，這實在很不尋常。」考古人員推測，這名妻子可能是虔誠的基督徒，「古代的基督教徒會避免和一些小物件下葬。」
然而更奇特的是，丈夫面部骨骸的完好無損，妻子的臉部卻明顯被人挖空，形成一個大凹洞，但關於妻子「顏面盡失」的原因仍是尚未解開的謎團，目前兩具遺骸都被運送至考古實驗室，相關人員正在試圖解開這對夫妻生前究竟經歷了哪些事情。
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