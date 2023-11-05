南美洲國家哥倫比亞一處村莊的70多名學生，每天都必須冒著生命危險去上學，手中緊抓粗繩，腳下踩著不穩搖晃的水管，緩慢移動才能抵達河的另一端，如果不小心腳滑，就會掉落「鱷魚河」，甚至被湍急的河水沖走。

You thought your commute was bad? Kids have to walk on rope over alligator-infested river to school https://t.co/FZP5Fq5cBb pic.twitter.com/YuICYKug0V — New York Post (@nypost) November 3, 2023

根據《紐約郵報》報導，哥倫比亞沿海城市聖塔馬它（Santa Marta）附近一處村莊的70多名學生，每天都必須冒著生命危險去上學，穿越有鱷魚出沒的蓋拉河（Gaira River）上方所搭建的「臨時橋」，這座橋由供水給整座城鎮的水管和一條粗繩組成。從影片中可以看到，孩子們手緊抓著粗繩，側身慢慢移動渡河，一次還只能通行一個人，如果不小心腳滑，就會掉到下方的「鱷魚河」中。

當地居民法杜爾（Dorisa Fadul）受訪表示，以前河上有一座村民們合力建造的木橋，但今年（2023）1月木橋狀況逐漸變差，撐到7月1日就倒塌了，「現在孩子們面臨被河水沖走的危險，因為他們沒有像樣的橋可以穿越。」

而且除了學生通勤以外，村民想離開村莊也必須渡河，「包含兒童、老人、孕婦，所有人。」為了大家的安全，村民們要求當地政府幫忙建造一座新橋，卻始終被忽視。法杜爾無奈地說，當水位較低時，大家還能透過竹筏渡河，一旦水位上漲，就不得不使用供水水管，「我們不能拿自己或孩子的性命冒險。」