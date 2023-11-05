古代帝王後宮佳麗三千，不過要想成為皇帝的枕邊人並不容易，需經過千挑萬選，僅有5分之1的女子能進入到「裸檢」，包括陰毛濃淡、腋毛多寡以及痔瘡與否，都是不可忽視的環節，而腋下無毛或少毛的女子則被視為上品。

根據陸網報導，明朝為避免外戚之亂，妃子都選自民間，不重視門第，以明熹宗朱由校的皇后張嫣為例，便經歷了漫長且複雜的選拔過程，前後大致需經過海選、初選、五官檢查、裸檢等步驟。

首先是在全國海選5000位民間女子，接著前往京城備選，入京後會由太監進行初選，舉凡身高太矮太高，或是身材過胖過瘦者都不行，這一步會有1000人遭到淘汰。初選後會再進一步篩選，包括五官、腰圍、皮膚、肩寬、說話結巴、聲音難聽都屬於篩選的重點，就算身上有顆黑痣也會被刷下來，這一步會淘汰2000人。

經過前幾輪篩選後，太監會拿工具測量備選女子的身材是否合乎比例，以及氣質如何，這一步會再淘汰1000人。至於剩下的1000人才有機會進入「裸檢」環節，包括乳房堅挺、陰毛濃淡、腋毛多寡、狐臭以及有無痔瘡等，都是篩選細節，其中古人認為，腋下無毛或少毛的女子屬於上品，這類女子最受寵，至此會再淘汰700人。

剩下的300人會在宮中生活一個月，以便皇家觀察其品行、智力、生活習性等，最終選出50位名德、智、體都優秀的女子成為朱由校的妃子。不過若想成功當上皇后，還需要由先皇的寵妃昭妃（代行太后職責）面試，過關者才能奪下后座。