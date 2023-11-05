許多人喜歡吃肥腸，不論是滷的還是炸的都十分美味，不過若是食材烹飪前沒有清洗乾淨，反而會成為食客夢魘。大陸一名澳洲留學生近日在當地點了一份肥腸，沒想到一口咬下突然「爆餡」，接著一股怪味湧上，立刻吐了出來，向老闆投訴後對方卻說是滷料，讓她當場氣炸。

根據《今日悉尼》報導，大陸留學生瑪莉（Mary）剛到澳洲讀書3個月，對於當地的餐館並不熟悉，於是透過網路搜尋到一間中式火鍋店，並與兩位友人一同前往用餐，一行人點了好幾道菜，其中一道是滷肥腸。

沒想到瑪莉一口咬下肥腸後竟然「爆餡」，接著一股屎味充斥著整個口腔，想提醒朋友卻為時已晚，所有人立刻吐了出來，瑪莉表示，「他們也都吃了，還納悶怎麼大腸裡還有餡？」經觀察後發現腸子中間有一坨黑青色的不明物體，「顏色很噁心，聞上去也是大便味」、「這是我吃過的肥腸裡最有味道的一個，真的很噁心！」

3人氣得向老闆投訴，對方隨即表示同意退費，但強調肥腸裡包著的是滷料，絕非她們口中的糞便。但瑪莉完全不相信老闆的說辭，自認是肥腸愛好者的她表示，那坨不明物體絕對不是滷料，雖然事後沒有身體不適，仍覺得十分噁心。

餐廳老闆解釋，當天所有員工都有吃過那盤滷肥腸，雖然確實有腥味，但並非完全無法接受，也認為味道不是糞便，他願意為異味向顧客道歉，強調「肥腸上的不是屎，如果是，我把整間店賠給您，真的是滷料的渣」。