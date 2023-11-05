國外一名女子和親姊妹們出於好奇心，買了簡易的DNA檢測盒使用，結果女子發現她居然是所有姊妹中唯一同母異父的孩子，起初她不以為意，認為只是報告出錯，還要姊姊別告訴父母，未料其中一人硬要攤牌，才終於揭開父母隱瞞多年的祕密，讓女子崩潰不已。

根據《News 18》報導，國外一名女網友在論壇《Reddit》發文，她和親姊妹們前陣子出於好奇心驗了DNA，她透露除了已知的東歐家族背景，原本沒抱任何期待，未料結果出爐給了她很大的「驚嚇」，因為她竟是姊妹之中唯一同母異父的孩子，其他姊妹看到結果也十分驚訝。

原PO認為這可能只是DNA檢測的小錯誤，沒有把這件事放在心上，但其中一個姊姊情緒十分激動，還經常在背後挖苦她，儘管原PO已經告訴她，不要破壞家人之間的情感，結果姊姊還是選擇跑去和父母攤牌。起初父母都否認這件事，但兩人的態度非常兩極，父親看起來傷心不已，母親則十分氣憤，直到最後父親才不得不承認，但向原PO強調，「妳永遠是我的女兒。」

原PO坦言，她很意外父母能把這件大事隱瞞這麼久，她現在也不知道如何面對父母，所以一直在躲避，但母親很希望一對一把事情說開，「我告訴她我不想知道任何事，或進行任何嚴肅的談話。」可是她的內心又很糾結，尤其是當初硬要攤牌的姊姊可能已經知道她的親生父親是誰，更讓她感覺不舒服。

網友看完文章後，建議原PO還是應該了解親生父親的狀況，至少要知道可能的家族病史，同時也留言安慰、鼓勵她，「妳的『養父』已經說了，妳永遠是他的女兒，我想這就足夠了。」