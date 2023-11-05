隨著過度開發，野生動物的生活環境與人類活動範圍逐漸重疊，甚至為了求生而發展出微妙的共處模式，大陸內蒙古呼倫貝爾市一處收費站，被民眾拍下有2隻狐狸常駐在這裡攔車，要到食物才願意放行，長期下來竟然胖成「瓦斯桶」，讓網友打趣笑說「看身型就知道是慣犯」。

根據網路上瘋傳的影片顯示，當野生狐狸看到遊客將車子駛進收費站後，立即上前討食，不惜睜著一雙無辜大眼「情緒勒索」車主，跟一般人家中飼養的寵物狗，乖乖原地坐下等著人類餵食的模樣如出一轍，絲毫不怕生。

拍攝者透露，收費站內有2隻狐狸經常在此蹲點，路過遊客看牠們可愛就會進行投餵，時間一久，狐狸也養成攔車賣萌的討食習慣，讓他不禁笑說「牠們是老油條了」，如今身材更是胖了一圈。

影片曝光後網友們也被狐狸可愛的討食模樣給逗樂了，紛紛留言直呼「看身型就知道是慣犯」、「第一眼居然沒看出來是狐狸」、「狗裡狗氣的」、「這個胖的程度，看得出來很會撒嬌」、「掌握了與人類共生的流量密碼」。