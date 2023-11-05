新加坡一名男子近日在國家公園保護區中，發現一隻「無尾鱷魚」正趴在河流的沙洲上休息，未料下秒一群水獺打破了安寧，不斷包圍攻擊鱷魚，試圖將牠趕走、佔領這片沙洲，然而面對數量眾多的對手，鱷魚也不為所動，最後順利堅守沙洲，水獺群只能摸摸鼻子離開，另覓他處。

根據《Must Share News》報導，這段影片由新加坡男子柏德納（Bernard Seah）在雙溪布洛濕地保護區（Sungei Buloh Wetland Reserve）拍攝，當時他在河流的沙洲上發現當地知名的雄性鹹水鱷魚「無尾」，如同牠的名字，「無尾」是一隻沒有尾巴的鱷魚，研究人員推測，牠可能是在幼年時期被另一隻鱷魚奪去了尾巴，或是天生的畸形，如果加上尾巴，「無尾」的體長可能達到4公尺。

「無尾」雖然少了尾巴，但力氣非常大，儘管如此還是有一群水獺想來挑戰，揪團出現在同一塊沙洲上。從影片中可以看到，為了將「無尾」趕走，這些水獺用後腿短暫地站立起來，嘴中發出各種聲音，其中一隻勇敢的水獺，走至淺水處，試圖從「無尾」身後偷襲，但「無尾」很快就發現，大力扭動身體濺起水花，讓水獺嚇得四散奔逃。

不過水獺群沒有因此放棄，再度包圍「無尾」，還趁牠不注意時，偷偷啃咬牠殘留的尾巴，「無尾」再度反抗嚇阻。雖然水獺試圖以「獺海戰術」驅趕，但「無尾」始終不為所動，堅守在沙洲上，最終水獺群只能放棄，離開現場、另覓他處。柏德納指出，水獺群和鱷魚大戰很少以悲劇收場，通常會是鱷魚不堪其擾、主動離開。