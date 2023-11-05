泰國一名男子日前獨自在巷弄深處飲酒，喝到一半突然尿急，於是走到較為隱蔽的角落小便，豈料「隨地便溺」的報應下秒就來了，一條長約4公尺的巨蟒從柵欄的洞鑽出，不但張嘴狠咬男子的小腿，還緊緊纏繞在上面，嚇得他立刻大聲呼救，最後在居民的幫助下順利脫困，蟒蛇也慘遭木棍打死。

根據泰媒報導，這起事件發生在11月2日晚間，沙沒巴干府一名39歲男子當時正坐在小巷盡頭喝酒，突然感到一陣尿意，於是走到一旁房屋的圍欄邊小便，結果下秒一條巨蟒突然從旁邊的洞鑽出，張口狠咬男子的小腿，還緊緊纏繞在上面不放。

男子嚇得一邊大聲呼救一邊跑向人群較多的地方，附近居民聽到男子的呼喊聲，紛紛趕過來幫忙，拿著木棍不斷擊打蟒蛇，直到蛇被打死後，才終於徒手把牠從男子的腿上取下，隨後眾人才打電話通報相關單位。

當救援人員抵達現場時，發現地上有一條4公尺的蟒蛇屍體，而男子的左小腿處有蛇咬傷口，救援人員先是替他進行簡單的傷口處理與包紮，隨後將他送往鄰近醫院治療。報導指出，事發地旁邊就是一片森林，住宅與森林之間只用以屋頂鐵片做成的柵欄隔開。

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