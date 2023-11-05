清境農場有許多可愛的綿羊，吸引無數旅客慕名前往，不過園區內的綿羊經常對著「紅色磚塊」狂舔，怪異行徑讓不少人看了一頭霧水。對此，專家曝光紅磚用處，坦言綿羊這樣做是為了維持身體健康。

位於南投的清境農場自1998年就推出「剃毛秀」，讓綿羊成為園區的活招牌，因此牠們的健康也不容小覷，農場粉專今（5日）貼出兩張照片，只見羊群們看見「紅色磚塊」時，竟然搶著用舌頭狂舔，詭異行為讓人看了一頭霧水。

對此，農場解釋這一塊紅色磚形物體就是俗稱「礦鹽」的「鹽磚」，能提供綿羊所需的礦物質，幫助身體機能的循環運作、保持身體健康，因此羊群們看到它，都會乖乖地舔上幾口。

畫面曝光後網友們紛紛留言直呼「不知道的人還以為是在舔磚塊」、「哇！專業才知」、「長知識了」、「好聰明的羊寶貝」。

事實上羊隻之所以喜歡吃鹽，是因為牧草中所含的鈉含量太少，遠遠不能滿足羊體生理需求，如果長期缺鹽，會導致食慾不振、精神萎靡，並且降低營養的利用率；同時也容易發生異食僻，例如咬木頭、吃毛及吃土，為了滿足對鹽的渴望，羊隻也常會舔食髒物或吃有毒植物。