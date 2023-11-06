英國有一隻綿羊受困海岸邊的懸崖至少2年，消息曝光後引發熱議，牠還被媒體稱作「英國最孤獨的羊」，不少人都請求相關單位前去救援，但始終找不到安全的方法，直到近日有5位農民自發性組成救援團隊，透過垂降的方式順利幫助綿羊脫困，所幸牠除了需要剪毛以外，身體健康狀況無虞。

根據《BBC》報導，英國最孤獨的羊「費歐娜（Fiona）」被困在克羅馬提河口灣（Cromarty Firth）的懸崖上至少2年，牠第一次被發現是在2021年，當時名為特娜（Jill Turner）的女子正在參加獨木舟和橡皮艇俱樂部的活動，原本她不以為意，認為羊怎麼來到這處懸崖，應該就知道該怎麼回去，沒想到前陣子她再參加同一場活動時，意外發現費歐娜仍在原處。

蘇格蘭防止虐待動物協會（SSPCA）表示，他們得知這隻羊已經被困在懸崖上一段時間，但始終找不到安全的方法營救，有5位農民看到新聞後，自發性地組成救援團隊，其中2人在懸崖頂部操作機器，其餘3人則垂降到懸崖上尋找費歐娜，最終在一處山洞裡發現牠，並成功餵食，把牠帶到外面的山坡上。

SSPCA隨後也趕到現場，替費歐娜進行檢查，所幸除了需要剪毛以外，身體狀況十分良好，甚至在這2年之間吃得很好，體重些微過重，目前費歐娜已經被送往野生動物照護中心休息與康復。