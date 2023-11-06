Motorists' uproar over Melbourne brothel Gotham City's extremely bright and 'overtly sexual' truck-mounted billboards https://t.co/NApPG4d1IA — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) November 1, 2023

澳洲墨爾本一間妓院近來突發奇想，租來一輛電子看板廣告車，穿梭在大街小巷宣傳拉客，廣告更被形容是「移動式A片」走到哪播到哪，引爆民眾不滿，目前當地廣告監管部門已經收到多起投訴，至於是否涉及違法仍待釐清。

綜合外媒報導，位於墨爾本的妓院「高譚市」（Gotham City）自稱是當地唯一的「八星級妓院」，不過近日卻引發爭議，店家租了一輛電子看板廣告車，播放著令人臉紅心跳的內容，只見數名女性穿著暴露的情趣內衣在鏡頭前展示賣弄身材，不僅車身兩側滿滿肉色，就連車體後方也能看到廣告內容。

由於該輛廣告車已經穿梭在墨爾本的大街小巷數日，就連學校附近也能看見它的蹤影，引爆民眾怒火，認為即便妓院合法，但這樣的行銷方式極為不妥，痛批整輛車就是「移動式A片」；加上廣告光線非常刺眼，讓不少駕駛直呼危險。

對此，當地廣告監管部門表示已經收到多起投訴，且都指稱廣告內容太過色情，至於廣告是否違反道德準則仍在評估中，如若認定違規，將要求「高譚市」限期改善或下架廣告。