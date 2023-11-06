弱肉強食是世界上最殘酷的自然法則，螳螂捕蟬黃雀在後的戲碼也天天上演，南非一名野生動物保護區的護林員麥克（Mike Kirkman）過去曾目擊雄獅獵食水牛後，竟遇到鬣狗不講武德，意圖半路攔截的場景，鬣狗甚至使出「掏肛術」圍攻，逼得雄獅只好將到手的獵物讓出。

南非馬拉馬拉野生動物保護區（Mala Mala Game Reserve）護林員麥克過去曾在園區內拍下驚奇一幕，只見一頭雄獅獵捕到水牛後，正躲在樹蔭底下大快朵頤，不過水牛慘烈的叫聲卻引來一群虎視眈眈的食客想上前分一杯羹。

根據YouTube頻道《Latest Sightings》分享的影片可見，獅子伏在水牛身後，不斷撕裂啃咬著獵物，聞聲而至的鬣狗則顯得相當興奮，為了勢在必得的大餐，鼓起勇氣分頭圍攻雄獅，甚至不惜使出「掏肛術」，不斷朝著牠的尾巴進攻，寡不敵眾的獅子為了保命只能眼睜睜看著到手的獵物飛了，最終悻悻然離去。

麥克表示，水牛的求救訊號吸引了更多的鬣狗，而在獅子與鬣狗交鋒的過程中，兩方頻頻發出的聲響既令人興奮又感到毛骨悚然，相當觸動人心，這也是自己長達20年的職業生涯中最震撼的畫面之一。

「掏肛」是鬣狗特有的獵食技巧，原因是鬣狗後腿較短，沒有優異的彈跳能力，因此很難像獅子、獵豹等貓科動物那樣跳到中大型獵物身上撕咬、鎖喉或是將獵物撲倒在地，所以鬣狗在漫長的演化中發展了一項生存技巧，那就是專門針對薄弱、又容易偷襲成功的肛門部位下手。當鬣狗一口咬上獵物肛門時，腸道會連帶被拉扯出來，導致獵物幾乎無法反抗，最終只能淪為鬣狗的戰利品。