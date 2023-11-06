澳洲班伯利近日有民眾在海上發現鯨魚的身影，相關單位接獲通報後，立刻派出無人機探查，在距離岸邊不遠處找到一對座頭鯨母子，雖然母子都十分健康，沒有受傷或被人造物纏住，但似乎脫離了原本的遷徙隊伍，在海上迷了路，然而神奇的是，一群海豚突然現身為牠們引路，最後竟帶著鯨魚母子返回正確的遷徙路線，引發眾人驚嘆。

綜合外媒報導，班伯利（Bunbury）海豚探索中心（Dolphin Discovery Centre）在10月18日接獲民眾通報，稱在貝克海灘（Back Beach）發現有疑似白化鯨或虎鯨的生物出現在海域，當地的公園與野生動物管理局（Parks and Wildlife Service）也在同時收到有鯨魚遇險的通報。

海豚探索中心立刻派出無人機到海上探查，在距離岸邊46英尺（約14公尺）的地方發現一對座頭鯨母子，因為鯨魚媽媽擁有特殊的黑白配色，所以被人誤認為虎鯨，所幸鯨魚母子並未被人造物纏住或受傷，只是可能在和鯨魚群遷徙的過程中意外脫隊，迷路了才會出現在貝克海灘附近。

除此之外，無人機還拍攝到一幕神奇畫面，一群海豚突然出現在鯨魚母子身前，就像是「引路人」一樣，帶著牠們往某個方向前進，游了一段距離後又突然離開，只留下鯨魚母子繼續向前，海豚探索中心指出，鯨魚母子前行的方向正是鯨魚群的所在方向，如今牠們已經在海豚的引導之下，順利返回原本的遷徙路線。