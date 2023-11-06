印度林務局官員分享了一段「史詩決鬥」影片，主角是陸地上體型最大的大象以及第二大的犀牛，儘管如此，犀牛在大象面前仍顯得十分嬌小，在打架方面自然也不是大象的對手，發出的攻擊不但一點威嚇作用都沒有，反而還被大象輕而易舉地撞翻，最後只能落荒而逃。

綜合印度媒體報導，印度林務局（Indian Forest Service）官員南達（Susanta Nanda）在社群平台X（舊稱推特）分享一段「重量級史詩決鬥」，只見畫面中一隻犀牛和一隻大象正在對峙，大象緩步向前逼近，犀牛則跟著後退，隨後犀牛似乎鼓足了勇氣，一頭向前衝撞過去，沒想到大象不為所動，牠只能持續被逼退。

冷靜了幾秒後，犀牛再度用頭上的角頂撞大象，卻沒有任何威嚇作用，甚至還惹怒了大象，用象牙發動攻擊，犀牛一下就被推翻倒地，還發出如小狗叫的哀鳴聲，眼見沒有戰勝大象的希望，犀牛掙扎地爬起身，隨即朝反方向迅速逃跑，結束這場「世紀大戰」。

影片在網路上曝光後引發熱議，大多數人都認為犀牛不自量力，竟敢和體型比自己大出一倍的生物單挑，「這隻犀牛有點過度自信和傲慢了，我相信牠經過這場對決已經吸取足夠的教訓」、「永遠不要惹怒大象」、「想知道犀牛吃了什麼，讓牠有勇氣去和大象單挑」、「天哪！犀牛是世界上第二大的陸地動物，但就算是第二大，和最大的大象比，體型還是有這麼明顯的差異」。