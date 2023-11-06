古代封建社會，只有皇帝才能穿上龍袍，不過內蒙古一座古墓出土後，卻發現有一具穿著龍袍下葬的女屍，大腿處還留有一灘血跡，讓考古學家相當納悶。事後經調查發現，墓主竟然是康熙最寵愛的女兒「固倫榮憲公主」，推斷龍袍應該是康熙賜給女兒，用以彰顯她高貴的身分，同時顯示康熙對她的寵愛。

根據《新浪網》報導，1972年內蒙古赤峰市發現一座古墓，雖然墓葬規格不高，但女墓主卻身穿一襲龍袍，事後考古學家針對古墓內部結構和出土陪葬品，推測是清朝古墓，且死者為康熙最寵愛的女兒，至於固倫榮憲公主身上穿的龍袍，有別於皇帝龍袍繡有9條龍，而是繡著8條五爪金龍。《大清典會》記載，順治11年後，皇后、皇貴妃等貴族女性可以穿著這類龍袍，雍正上任後僅為女性使用。

雖然固倫榮憲公主是庶出，但生母榮妃卻相當受寵，為康熙生下3個公主，可惜前2個不幸夭折，只有固倫榮憲公主健康長大，因此她從小就享盡父皇的寵愛，成年後嫁給了內蒙古首領烏爾袞，駙馬爺也很敬愛她。

不過嚴格來說，外嫁至內蒙古的公主其實不能穿五爪龍袍，礙於她同時也是蒙古王妃，等級自然比公主的身分來得高，所以專家推斷，龍袍應該是康熙賜給公主，用以彰顯她的高貴身分，同時顯示康熙對她的寵愛。雍正6年，固倫榮憲公主逝世，享年56歲，後人便將這件龍袍穿戴在她身上一同下葬。

不過隨著古墓出土，當考古學家將龍袍從公主身上脫下時，意外在其大腿處發現一灘血跡，由於公主地位顯赫，在死之前應該不可能受到惡意傷害，因此有人認為是公主死後排出的經血，但專家表示，公主去世時應該已經停經，認為經血一說不符合科學，目前仍是未解之謎。