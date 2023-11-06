大陸廣東一名水管工人近日前往住戶家進行疏通作業時，意外捕獲一隻暗褐色的不明生物，仔細一看竟是存活地球超過上億年、有活化石之稱的「娃娃魚」，當下通體滑溜還在動，把他嚇了一大跳。

根據《搜狐千里眼》報導，廣東惠州一名文姓水管工人，11月3日前往住戶家進行下水道疏通作業時，經歷一件令他畢生難忘的事，當他在浴廁花了一個多小時通水管後，突然看見體型碩大的娃娃魚從水管露出半截軀體，「那個魚不知道怎麼跑到廁所去了，活的，牠還在動，當時那情況嚇死了」。

文男透露第一次遇到這樣的情況，研判娃娃魚應該是人工養殖，體型龐大，大約有3公斤重，發現當下仍十分活躍，費了一番功夫將其取出後就交給住戶，對方也表示有意願收編這條娃娃魚。

事實上，娃娃魚為大鯢屬，是一種生活在淡水中的兩棲動物，因叫聲像嬰兒啼哭，故得其名，被發現最早的化石距今約1.65億年，因此又有「活化石」之稱。坊間認為其肉具有神奇療效，所以價格昂貴，也時常遭人捉來食用或觀賞。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛推測娃娃魚怎麼會跑進水管裡，「娃娃魚對水質要求很高，很可能是樓上鄰居養的，在廁所換水時溜走了」，也有人調侃「吃了多少屎吃這麼大」、「難怪半夜的廁所傳來嬰兒般的啼哭聲」、「要是在現場，那個尾巴出來時我已經嚇暈過去了」。