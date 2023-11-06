美國一名人類學家日前到二手商店購物，在萬聖節商品專區內，發現一顆「過於真實」的骷髏頭，仔細觀察才驚覺，這真的是一顆人類的頭骨，嚇得他立刻報警，不過店家對此也十分震驚，表示頭骨是在好幾年前買的小型倉庫中發現的，目前警方已經介入調查，並將頭骨送往法醫辦公室做進一步檢驗。

Human skull found for sale in Florida thrift store's Halloween section https://t.co/01G7zy7dRG — NewsNation (@NewsNation) November 5, 2023

綜合外媒報導，美國一名人類學家日前到佛州李郡（Lee County）北邁爾斯堡（North Fort Myers）一間二手商店購物，並在萬聖節專區注意到一顆售價4000美金（約新台幣12.8萬）的骷髏頭，因為職業關係，他一眼就看出這是一顆真正的人類頭骨，嚇得立刻打電話報警。

警探抵達二手商店後，也確認這是一顆人類頭骨，目前已經與當地法醫合作，準備對其進行進一步檢驗，但警方初步判定該案沒有任何疑點，也沒有涉及刑事案件。根據佛州法律規定，任何人都不得出售人體器官或組織，包含但不限於眼睛、角膜、腎臟、肝臟、心臟、肺、胰臟、骨骼和皮膚。

店家得知消息也很驚訝，表示這顆頭骨是在多年前買下的一間小型倉庫中發現的。二手商店的管理合夥人梅耶爾（Beth Mayer）透露，他們花了好幾個小時的時間才弄清楚該如何是好，就連警官也有些手足無措，和他們說「這是全新狀況，我們以前從未有過這種經歷。」