對於流浪動物而言，要找到安身立命的地方並不容易，何況是挺著巨肚，更讓情況雪上加霜，大陸一隻即將臨盆的母浪貓被發現疑似找不到地方生孩子，焦急地穿梭在大街小巷，無助模樣讓一旁的好心人決定伸出援手，帶回家安置，暖心畫面曝光後感動無數網友。

根據網路上瘋傳的影片顯示，一隻大腹便便的虎斑母貓拖著即將臨盆的巨肚，在路邊焦急地走來走去，左顧右盼地像是在尋找合適的地方生孩子，一旁的好心人經過，看見牠找了好久還是沒找到安身之處，便決定伸出援手將其收養，帶回家安置待產。

影片中可以看見，母貓最終順利生產，一窩小寶寶躲在牠身下吸奶，面對新主人的撫摸觸碰牠也毫不反抗，甚至還伸出前腳輕柔踩踏，撒嬌意外濃厚，與過往在大街上無助的模樣「判若兩貓」。

好心人收編母浪貓的善行曝光後，感動無數網友，紛紛留言直呼「好人一生平安」、「積善之家必有餘慶」、「這個肚子太大了，貓貓自己都朝不保夕、食不果腹，還要拖著大肚子求生，有能力的話在幼貓斷奶後給母貓絕育吧，若是能找到好心人生收編小貓就更好了」。