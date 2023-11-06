美國一名女子近日看見詭異現象，她乘車行經一條公路時，不遠處的飛機竟停滯在空中不動，讓女子感到困惑不已，於是拍下影片分享到網路上，大部分網友看到也相當不解。但過去也曾發生類似事件，飛行員解釋，這其實是一種「視錯覺」，因為飛機放緩了飛行速度，才導致錯覺產生。

根據《UNILAD》報導，美國佛州一名女子卡德希亞（Kadeshia）近日在TikTok分享一段影片，畫面中可以看到，當時她搭乘汽車在公路前行，空中還有一架飛機經過，然而弔詭的是，不管汽車如何往前開，飛機卻一動也不動，就像是停留在原地一樣，讓卡德希亞感到十分困惑，直言「這是我見過最奇怪的事情。」

影片一出立刻掀起熱議，截至目前為止，觀看次數已經超過2800萬，大家對於這個奇怪的現象都同樣感到不解，紛紛留言，「我住在機場旁邊，當飛機朝我們的方向飛過來時，看起來就像沒在動一樣，超級奇怪」、「我猜這可能只是一個風箏，不是真的飛機」。還有網友提出，這可能是由「視差現象」造成，「當妳經過另一個正在移動的物體時，就會導致它看起來沒在動。」但也有人反駁，「不可能，你知道飛機開得有多快嗎？」

不久前也有一名飛機乘客拍攝到另一架飛機停滯在舊金山灣上空，飛行員接受《每日郵報》採訪時解釋，這其實是一種「視錯覺（Optical Illusion）」，因為舊金山機場實行「平行跑道降落間隔規定」，希望提高航班抵達的準確率，所以部分飛機在降落時會放慢速度，造成飛機懸空停滯的錯覺。