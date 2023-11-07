美國一隻德國牧羊犬卡亞是專門幫助退役美軍走出傷痛的服務犬，牠一生中除了陪伴主人，還致力於推動服務犬相關法案，跟著主人四處演講，然而卡亞8歲被診斷出無法治癒的癌症，為了感謝卡亞一生的付出，在牠最後一次搭乘飛機時，機長特地廣播致敬，乘客們聽完也獻上最大的掌聲，原本趴在地上休息的卡亞聽到聲音瞬間抬起頭，靈性反應讓人鼻酸。

On Kaya’s trip home, the pilots made special mention of her before we took off - see below.



When we landed, we loaded Kaya onto a cart to take her out, and when we got to the top of the ramp…the entire terminal cheered and clapped for her. If you were one of them: thank you. pic.twitter.com/l11sFtDIUN — Cole T. Lyle (@ctlyle1) February 3, 2023

綜合外媒報導，美國一名退役軍人萊爾（Cole T. Lyle）從阿富汗回國後，就患上創傷後壓力症候群，經常感到焦慮和做惡夢，為了緩解症狀，他在2014年收養了一隻服務犬卡亞（Kaya），卡亞受過嚴格的訓練，能幫助萊爾緩解症狀，隨著相處時間越長，一人一狗感情也變得越來越深厚。

後來萊爾為了幫助其他同樣患有創傷後壓力症候群的同袍爭取擁有服務犬的權益，經常帶著卡亞搭乘飛機四處演講，分享牠們的故事，最後成功推動「PAWS（Puppies Assisting Wounded Servicemembers）法案」，資助提供醫療幫助的服務犬。

不幸的是，萊爾在2022年底發現卡亞的右前腿出現異狀，獸醫檢查後診斷牠罹患無法康復的癌症，就算治療也只是延長幾個月的壽命而已，為了讓卡亞能好好地走完生命最後的這段路，萊爾決定帶牠回到最熟悉的家。

今年（2023）年初搭乘返家飛機時，西南航空得知這個遺憾的消息時，在降落前特地廣播卡亞的事蹟，並感謝牠一生的付出，乘客們聽完後都感動地鼓掌歡呼，而原本躺在地上熟睡的卡亞，聽到掌聲也瞬間抬起頭，彷彿知道大家在稱讚牠。

回到家的隔天，卡亞就接受安樂死離世，萊爾表示他早就知道這一天會到來，但仍感到悲傷不已，在社群平台PO出卡亞的照片紀念，「沒有你我的心都碎了，但我也很高興，因為你不用再痛苦了。」同時萊爾也對西南航空機長的驚喜廣播表達感謝，謝謝他能讓更多人知道卡亞的故事。